КНДР закрыла ж/д сообщение с Россией из-за коронавируса

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Власти КНДР приняли решение закрыть пассажирское железнодорожное сообщение с Россией с понедельника, 3 февраля.
Как сообщили ТАСС в билетной кассе в Пхеньяне, это сделано в качестве превентивной меры против распространения коронавируса. Таким образом остановлено движение поездов по маршруту Пхеньян – Москва и Пхеньян – Хабаровск.
Отмечается, что следующие в настоящее время вагоны из Москвы до станции Туманган в КНДР уже не смогут пересечь границу. Ограничения вводятся на неопределенный срок. Возобновление сообщения будет зависеть от развития ситуации с эпидемией в Китае.
До принятия карантинных мер между странами два раза в месяц курсировал вагон из Пхеньяна в Москва, раз в месяц – в Хабаровск и четыре раза два вагона из Москвы до Тумангана. Власти КНДР также приостановили ж/д сообщение с КНР.
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) также приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля. В этой связи поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.
Россия временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.
Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.
Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.
Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, погиб 361 человек, а число зараженных перевалило за 17 тысяч.
Минздрав РФ разработал памятку с информацией о том, что нужно знать о коронавирусе.
Фото: Минздрав РФ
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