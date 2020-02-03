Поезд Пекин – Москва вернулся в Россию без пассажиров

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Пассажирский поезд Пекин – Москва в понедельник утром пересек государственную границу России без пассажиров.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, это произошло после приостановки железнодорожного сообщения с Китаем. "С находящимися в поезде железнодорожниками проводят специальные медико-профилактические мероприятия", – говорится в сообщении.

Неиспользованные билеты, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) приостановила пассажирское сообщение с КНР с 3 февраля из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

Россия временно приостанавливает пассажирское сообщение с Китаем

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о решении правительства России закрыть все полеты авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. При этом четыре китайские авиакомпании также продолжат полеты в Москву.

Новый режим воздушного сообщения с КНР ввели с 1 февраля. Кроме того, аэропорт Шереметьево перевел все рейсы с вылетом или прибытием из Китая в терминал F. При этом почтовое сообщение и грузоперевозки с КНР останавливать пока не планируют.

Ограничение авиасообщения между РФ и КНР и эвакуация россиян из Уханя не отразятся на плановом порядке вывоза граждан России с китайского острова Хайнань. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, ограничения касаются только регулярных рейсов из континентального Китая.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, погибли 304 человека, а число зараженных почти достигло 15 тысяч.

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