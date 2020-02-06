СМИ опровергли информацию о смерти врача Ли Вэньляна в Китае

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Издание Global Times опровергло информацию о смерти врача Ли Вэньляна, который одним из первых заявлял о вспышке коронавируса.

Согласно последним данным, медик находится в критическом состоянии, информирует ТАСС.

Ранее появились данные о том, что Вэньлян умер от вируса типа 2019-nCoV. Сообщалось, что медик был одним из тех, кому запретили распространять информацию о вспышке новой формы пневмонии, сочтя эти данные ложью.

Первые случаи заражения коронавирусом начали поступать в конце прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. На сегодняшний день от нового типа пневмонии скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителей смогли побороть болезнь.