МЧС РФ готовит гуманитарную помощь для Китая

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МЧС России готовит для отправки в Китай гуманитарную помощь. В ее состав войдут средства индивидуальной защиты и медицинские препараты, говорится на сайте ведомства.

Самолет с гуманитарным грузом общим объемом 183 кубометра намерены отправить в КНР 8 февраля.

"Помощь будет доставлена самолетом МЧС Ил-76. Рейс запланирован на 8 февраля с подмосковного аэродрома Раменское", – сказано в сообщении.

Отмечается, что гумпомощь будет комплектоваться в течение нескольких дней из Московской, Тверской и Воронежской областей.

Ранее в Минздраве рассказали о трудностях с созданием вакцины от коронавируса. Специалисты отметили, что саму вакцину создать несложно, но нужна определенная биотехнологическая платформа. Для создания самой конструкции требуется от двух до пяти месяцев. В ВОЗ также заявили об отсутствии лекарств от нового типа пневмонии.

Первые данные о новом типе пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. От вируса скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителей удалось побороть болезнь.