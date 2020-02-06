На обложке Time разместили портрет Си Цзиньпина в медицинской маске

Фото: time.com

Журнал Time поместил на обложку номера председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске, информирует "Газета.ру".

На странице также обозначены главные темы выпуска – "Испытание Китая", "Предотвращение следующей вспышки" и "Экономическая угроза". Обложку журнала опубликовали в Twitter-аккаунте издания.

"Вспышка коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке", – говорится в публикации.

Мемы на тему коронавируса стремительно распространяются в Сети. Они делятся на разные подтемы: шутят над беспечностью людей, над внезапно появившейся боязнью китайцев и всего китайского.

Сообщения о новом типе пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. От вируса скончались 563 человека, количество зараженных в Китае превысило 28 тысяч человек. Более 1,1 тысячи жителям удалось побороть болезнь.