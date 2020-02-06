В интернете начали продавать амулеты от коронавируса

Фото: скриншот с сайта объявлений Avito

После вспышки китайского коронавируса в России активизировались предприниматели-целители: интернет пестрит объявлениями о продаже различных амулетов, которые точно защитят от заразы намного лучше медицинских масок.

На популярном сайте бесплатных объявлений молодой человек по имени Денис продает статуэтку из патинированной бронзы за восемь тысяч рублей.

Под фото подробное описание: "Доктор Айболит – оберег от коронавируса. Добродушная композиция послужит замечательным памятным тематическим подарком и станет ценным экспонатом в коллекции необычных сувениров. Уникальная авторская работа выполнена на подставке из натурального природного камня змеевика".

Москве 24 Денис рассказал, что люди звонят часто, не только интересуются, но и покупают.

"Люди звонят, сегодня уже одного купили. Из Питера звонили два человека, тоже, возможно, купят. Из Омска звонили, москвичи тоже звонят", – пояснил молодой человек.





Денис продавец оберега от коронавируса Фигурка Айболита – это чисто символически, как прикол. Тем не менее люди верят, некоторые просто покупают, чтобы докторам подарить. Некоторые интересуются, каким образом он помогает. Конечно, никак он не помогает, единственное вот камень змеевик энергетически благоприятно влияет на организм человека. Даже на некоторые заболевания положительно действует, помогает вылечить.

На популярных сайтах объявлений можно найти амулеты на любой вкус и кошелек. Максимальная цена – чуть больше 13 миллиардов рублей. Есть варианты и побюджетнее – 4 999 рублей. Также в качестве защиты от коронавируса некоторые пользователи продают древесный гриб и шарфы.

Первые сообщения о коронавирусе в китайском городе Ухань стали поступать в конце декабря прошлого года. По последним данным, новым вирусом заражено более 28 тысяч человек, из них 563 человек скончалось.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения



Соболева Илона