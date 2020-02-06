В интернете начали продавать амулеты от коронавируса

Фото: скриншот с сайта объявлений Avito
После вспышки китайского коронавируса в России активизировались предприниматели-целители: интернет пестрит объявлениями о продаже различных амулетов, которые точно защитят от заразы намного лучше медицинских масок.
На популярном сайте бесплатных объявлений молодой человек по имени Денис продает статуэтку из патинированной бронзы за восемь тысяч рублей.
Под фото подробное описание: "Доктор Айболит – оберег от коронавируса. Добродушная композиция послужит замечательным памятным тематическим подарком и станет ценным экспонатом в коллекции необычных сувениров. Уникальная авторская работа выполнена на подставке из натурального природного камня змеевика".
Москве 24 Денис рассказал, что люди звонят часто, не только интересуются, но и покупают.
"Люди звонят, сегодня уже одного купили. Из Питера звонили два человека, тоже, возможно, купят. Из Омска звонили, москвичи тоже звонят", – пояснил молодой человек.
На популярных сайтах объявлений можно найти амулеты на любой вкус и кошелек. Максимальная цена – чуть больше 13 миллиардов рублей. Есть варианты и побюджетнее – 4 999 рублей. Также в качестве защиты от коронавируса некоторые пользователи продают древесный гриб и шарфы.
Первые сообщения о коронавирусе в китайском городе Ухань стали поступать в конце декабря прошлого года. По последним данным, новым вирусом заражено более 28 тысяч человек, из них 563 человек скончалось.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией международного значения
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: