ФАС выдала предупреждения нескольким клиникам за ложные данные о коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) может привлечь к административной ответственности медицинские организации, вводящие людей в заблуждение насчет диагностики коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В УФАС предупредили, что предложение диагностики коронавируса необоснованно с медицинской и этической точек зрения. Служба раскритиковала и повышение цен на необходимые товары в условиях ажиотажа.

"Это очередная попытка нажиться, используя волнение людей за свое здоровье", – подчеркнули в ведомстве. Подобное будет жестко пресекаться, заявил замруководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.

Речь идет об ООО "Открытая клиника", ООО "ЛДЦ "Проспект Мира", ООО "СМ-клиника", ООО "ДЭРАЙС", ООО "Медицинский центр" и НИИ Пульмонологии. Они предлагали диагностировать коронавирус с помощью рентгена легких, МРТ, общеклинических анализов и других процедур, а также лечить его. Чтобы избежать административной ответственности, обществам нужно исполнить предупреждения в течение 10 дней, заключили в ФАС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова подчеркивала, что аптеки, которые завысили цены на медпрепараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, проверит ФАС. Владимир Путин предложил лишать лицензий организации, которые наживаются на коронавирусе.

Первые случаи заболевания зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. По состоянию на 11 февраля коронавирусом COVID-19 заражено более чем 42,6 тысячи человек, скончалось от болезни больше тысячи человек.

Россия для предотвращения дальнейшего распространения вируса закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

Закрыты отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничено пересечение границы с Монголией, отменяются рабочие визы для граждан КНР.