Число жертв коронавируса в Китае превысило тысячу человек

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Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае достигло 1016 человек, сообщает "Мир 24".

Как говорится на сайте Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения, число случаев заражения в Китае превысило 42,6 тысячи. При этом отмечается, что выздоровели почти 4 тысячи человек.

В общей сложности 70 подтвержденных случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Гонконге, в Макао – 10 и на Тайване – 18. Наибольшее число зараженных – в провинции Хубэй (31738).

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Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.