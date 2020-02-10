Эксперт связал дефицит масок в России с их продажей в Китай

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Дефицит медицинских масок на российском рынке связан с ориентацией производителей на китайский рынок, считает сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

По его словам, их выгоднее продать в Китай, так что причиной нехватки является не только ажиотаж. Жулев также поддержал предложение о регулировании цен на медицинские товары, в том числе на маски, передает ИА "НСН".

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что аптеки, которые завысили цены на медпрепараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, проверит ФАС. Служба также пригрозила аптекам штрафами за рост цен на маски. Владимир Путин предложил лишать лицензий организации, которые наживаются на коронавирусе.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло более 40 тысяч человек, умерли 908 пациентов.

В России под наблюдением остаются более 20 тысяч человек. Двое граждан Китая, которых госпитализировали с коронавирусом в РФ, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В качестве мер предотвращения распространения вируса в России правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.