Более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус остается под наблюдением в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус остается под медицинским наблюдением в России, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень признаков заражения не выявили, передает ТАСС. Двое граждан Китая, которых госпитализировали с коронавирусом в РФ, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Глава ведомства добавила, что выпишут их только после дважды полученных отрицательных результатов обследования на инфекцию.

Она заявила, что Роспотребнадзор не видит оснований для карантинного режима в учебных заведениях и детских садах из-за коронавируса. По мнению Поповой, больше внимания следует уделять гриппу.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. Превышения только по ОРВИ в 23 регионах из 85. Все мероприятия по профилактике возникновения и распространения вирусов проводятся в усиленном режиме.

В Китае тем временем испытали российские тест-системы по выявлению коронавируса, их эффективность была доказана, подчеркнула Попова. Она также рассказала, что вопрос получения штамма коронавируса скоро будет решен.

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек, умерли 908 пациентов.