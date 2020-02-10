Более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус остается под наблюдением в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус остается под медицинским наблюдением в России, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Она уточнила, что у эвакуированных из Китая в Тюмень признаков заражения не выявили, передает ТАСС. Двое граждан Китая, которых госпитализировали с коронавирусом в РФ, чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке. Глава ведомства добавила, что выпишут их только после дважды полученных отрицательных результатов обследования на инфекцию.
Она заявила, что Роспотребнадзор не видит оснований для карантинного режима в учебных заведениях и детских садах из-за коронавируса. По мнению Поповой, больше внимания следует уделять гриппу.
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что в целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. Превышения только по ОРВИ в 23 регионах из 85. Все мероприятия по профилактике возникновения и распространения вирусов проводятся в усиленном режиме.
В Китае тем временем испытали российские тест-системы по выявлению коронавируса, их эффективность была доказана, подчеркнула Попова. Она также рассказала, что вопрос получения штамма коронавируса скоро будет решен.
Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.
Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Китае выросло до 39,8 тысячи человек, умерли 908 пациентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: