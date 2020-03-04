В мире изобретают новые способы приветствия из-за коронавируса

Из-за коронавируса во всем мире изобретают новые способы приветствия

Из-за вспышки коронавируса во всем мире отказываются от рукопожатий и других физических контактов, а вместо этого изобретают новые способы приветствия, передает телеканал Москва 24.

К примеру, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер на официальном мероприятии отказался пожать руку канцлеру Ангеле Меркель, так как узнал, что через рукопожатие можно заразиться новым вирусом. Они оба засмеялись, и Меркель отвела руку, прежде чем сесть. Перестал пожимать руки коллегам и французский президент Эммануэль Макрон.

В то же время губернатор штата Небраска Джон Риккетс, чтобы не обижать окружающих, придумал свой способ приветствия – локтями. Именно таким образом он поприветствовал людей, которые с подозрением на коронавирус прошли карантин.

Еще одно необычное приветствие заметили в Иране. По Сети разлетелись видео, где двое друзей в масках здороваются, касаясь друг друга стопами ног.

Министр здравоохранения Бред Хаззард Нью Саус Уэлса, в свою очередь, советует вместо рукопожатий похлопывать друг друга по спине. В Китае же призывают жителей в знак приветствия демонстрировать традиционный жест – кулак в ладони.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.