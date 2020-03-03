Найден вирус, являющийся ближайшим родственником COVID-19

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Ученые обнаружили вирус, который является ближайшим родственником коронавируса. Таковым был признан SARS-CoV, сообщает РИА Новости.

Соответствующие выводы сделала международная исследовательская группа по коронавирусам, в составе которой был профессор МГУ Александр Горбалени.

Отмечается, что новые коронавирусы классифицируют на основе оценки степени их генетического родства с уже известными. В настоящий момент признано существование 39 видов таких инфекций.

"Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости к SARS-CoV и другим вирусам этого вида", – говорится в сообщении.

Несмотря на близость вирусных заболеваний, специалисты рекомендуют проводить исследования для понимания их взаимосвязи.

Ранее сообщалось, что уханьская пневмония была подтверждена у вернувшегося из Италии россиянина. Заболевание гражданина РФ протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. В связи с контактами с зараженным пришлось госпитализировать 24 человека.

Врачи подтвердили коронавирус у россиянина, который вернулся из Италии

Впервые эпидемия коронавируса вспыхнула в конце декабря в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.