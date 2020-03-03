14:43
Фото: ТАСС/Андрей Васильев
В России больных пневмонией будут проверять на коронавирус, сообщает РИА Новости.
Роспотребнадзор поручил проводить лабораторные исследования на признаки COVID-19 у таких пациентов.
Также в ведомстве рекомендовали регионам в течение 14 дней наблюдать за состоянием здоровья всех граждан, которые прибывают в Россию из Ирана и Кореи.
"При появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию, обеспечить их немедленную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что Роспотребнадзор разрешит гражданам, вернувшимся с территорий, где был зафиксирован коронавирус, оформлять больничные без посещения медучреждений. Соответствующее постановление сделала главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
Впервые эпидемия коронавируса была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.
Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения коронавируса подняли до очень высокого.
По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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