Авиакомпания S7 одобрила возврат билетов с 5 марта по 10 апреля из-за коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Авиакомпания S7 Airlines одобрила возврат всех билетов, приобретенных в период с 5 марта по 10 апреля 2020 года. При этом на данное решение не влияют ни тариф, ни ограничения по дате перелета, сообщает Агентство "Москва".

"S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить возврат полной стоимости авиабилетов, если они примут решение скорректировать свои планы на путешествие", – объявили в пресс-службе компании-перевозчика.

В S7 подчеркнули, что осознают желание пассажиров скорректировать планы из-за распространения коронавируса. При возврате потребуется заплатить только сервисный сбор в размере 1 тысячи рублей. Речь идет о выплате за каждый билет.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.

Ранее в четверг, 5 марта, сообщалось, что в России выявили новый случай заражения. По официальным данным, заболел гражданин Италии, прибывший в РФ 29 февраля.

