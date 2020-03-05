Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Боснии и Герцеговине

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Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявили в Республике Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Ранее первый случай заражения был отмечен на территории Словении. Инфицированный прибыл в страну из Марокко через Италию. Почувствовав недомогание, он обратился к врачу.

Также первые два случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Венгрии. Речь шла о студентах из Ирана, обучающихся в стране.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,4 тысячи человек, скончались 3012, излечилось более 52 тысяч человек. Общее число инфицированных в мире составляет 93 090 человек.