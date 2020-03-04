В Венгрии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

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Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Венгрии. В стране заболевание выявили у двоих граждан, сообщает РИА Новости.

Венгерский премьер-министр заявил, что речь идет о двух иранских студентах, обучающихся в стране.

Сегодня также сообщалось о первом заболевшем уханьской пневмонией в Польше. Отмечалось, что этот человек приехал из Германии, однако данные о пациенте и его семье власти раскрывать не стали.

Помимо этого, в Гонконге подтвердился случай заражения собаки коронавирусом от человека.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.