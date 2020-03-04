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Происшествия

10:26

В Польше зафиксирован первый случай коронавируса

происшествия

Фото: AP Photo/Ted S. Warren

Первый случай коронавируса зафиксирован в Польше, сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский.

По его словам, заболевший приехал из Германии. Министр не стал раскрывать данные о пациенте и его семье.

Накануне коронавирус выявили у двоих россиян в Эмиратах, где были отменены велогонки из-за заболевших итальянских велогонщиков. Всего в ОАЭ зафиксировано шесть заразившихся коронавирусом COVID-19.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи человек.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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