Подтвержден первый случай заражения собаки коронавирусом от человека

19:41
Фото: ТАСС/ALEX PLAVEVSKI/EPA
В Гонконге был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом собаки. Известно, что инфекция передалась животному от человека, сообщает ИА "НСН".
В конце февраля сообщалось, что собака человека, зараженного коронавирусом, была помещена на карантин, несмотря на то что никаких признаков заболевания у нее выявлено не было. Сейчас специалисты пришли к единогласному решению о том, что вирус передался зверю от хозяина.
Отмечается, что проведенные анализы оказались слабоположительными, что свидетельствует о низком уровне заражения пса COVID-19. Сейчас же у собаки симптомы болезни не проявляются.
Питомца намерены вернуть хозяину только тогда, когда его тесты на уханьскую пневмонию окажутся отрицательными.
Ранее ученые выяснили, кто практически не подвержен заражению коронавирусом. Специалисты провели анализ более 70 тысяч случаев заболевания и выяснили, что реже всего пневмонией заражаются дети и подростки.
Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения китайской пневмонии был поднят до очень высокого.
На сегодняшний день число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончался 2981, излечилось более 49,8 тысячи граждан.
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