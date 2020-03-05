Инфицированных коронавирусом в Индонезии разместят на необитаемом острове

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Власти Индонезии планируют разместить на одном из необитаемых островов больницу, где сделают карантинный центр для людей, заразившихся коронавирусом, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Стало известно, что главком вооруженных сил маршал авиации Хади Тчахджанто побывал на нескольких островах, которые входят в состав провинции Архипелаг Риау. Во время визита в качестве места для карантина выбран островок Галанг, где уже есть бараки. Там с 1976 по 1996 год находились беженцы из Вьетнама. При этом на небольшом острове доступны скважины с питьевой водой.

По словам главкома ВС, медицинское учреждение, рассчитанное на тысячу пациентов, заработает в течение месяца.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, в мире подтверждены 93 090 случаев заражения пневмонией из Китая. Умерли 2984 человека. Ученые занимаются разработкой вакцины.

Ранее стало известно, что число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек.

