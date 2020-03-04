В АТОР рассказали, на что можно поменять не востребованные из-за коронавируса турпакеты

ТАСС
Приобретенные турпакеты в Италию, Иран и Южную Корею можно перебронировать на другие даты, страны или вернуть за них деньги, об этом Москве 24 сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.
"Туристы должны обратиться по месту приобретения турпакетов и принять решение по одному из трех вариантов. Перебронирование тура в эту же страну на более поздние даты, перебронирование тура в другую страну или возврат денежных средств", – рассказал Горин.
Для того чтобы вернуть деньги за тур, необходимо будет составить заявление по месту приобретения турпакета. "В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (№ 132) вы имеете право получить возврат средств за тур без штрафных санкций", – подчеркнул Горин.
Сами туроператоры сейчас находятся в сложной ситуации из-за того, что многие до сих пор не получили деньги от авиакомпаний и отелей за оплаченные, но аннулированные туры. "Мы делаем все, чтобы ускорить процесс возвращения денег, но это вопрос, который должны решить авиакомпании, – подчеркнул Горин. – На совещании Ростуризма, которое проходило на этой неделе, мы обратились в министерство транспорта и выразили свою озабоченность сложившейся ситуацией".
В АТОР сообщили, что уже было аннулировано 32 700 туров в Китай. В период с 24 января по 2 февраля в плановом порядке в Россию из Китая вернулись семь тысяч туристов. Ограничения по Италии вступили в силу с 27 февраля в соответствии с рекомендациями Ростуризма об угрозе безопасности.
На текущий момент в Италии находится шесть тысяч организованных туристов и 13 тысяч самостоятельных. С каждым днем количество вновь прибывших туристов сокращается.
Также Горин призвал не поддаваться панике и не спешить аннулировать туры на более поздние даты и туры в другие страны. "Поддаваясь паническим настроениям, туристы планируют аннулировать туры и по другим странам, кроме Италии, Южной Кореи, Китая и Ирана. Однако туры по всем остальным странам аннулируются только через штрафные санкции. Это существенные потери для туристов, и в летнем сезоне они не смогут повторно купить туры по такой же стоимости", – заключил Горин.
Новый коронавирус впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала COVID-19 чрезвычайной ситуацией. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. На 4 марта число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3 202 человека.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: