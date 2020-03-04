В АТОР рассказали, на что можно поменять не востребованные из-за коронавируса турпакеты

ТАСС

Приобретенные турпакеты в Италию, Иран и Южную Корею можно перебронировать на другие даты, страны или вернуть за них деньги, об этом Москве 24 сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Туристы должны обратиться по месту приобретения турпакетов и принять решение по одному из трех вариантов. Перебронирование тура в эту же страну на более поздние даты, перебронирование тура в другую страну или возврат денежных средств", – рассказал Горин.



Для того чтобы вернуть деньги за тур, необходимо будет составить заявление по месту приобретения турпакета. "В соответствии со статьей 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (№ 132) вы имеете право получить возврат средств за тур без штрафных санкций", – подчеркнул Горин.



Дмитрий Горин вице-президент АТОР Если вы бронировали путешествие самостоятельно, необходимо обращаться напрямую к поставщикам: в отель, авиакомпанию или сайт, где вы приобретали билеты. Авиабилеты в Китай, Южную Корею и Иран уже возвращают. По поводу Италии нужно обращаться напрямую в авиакомпании и уточнять информацию.

Сами туроператоры сейчас находятся в сложной ситуации из-за того, что многие до сих пор не получили деньги от авиакомпаний и отелей за оплаченные, но аннулированные туры. "Мы делаем все, чтобы ускорить процесс возвращения денег, но это вопрос, который должны решить авиакомпании, – подчеркнул Горин. – На совещании Ростуризма, которое проходило на этой неделе, мы обратились в министерство транспорта и выразили свою озабоченность сложившейся ситуацией".

В АТОР сообщили, что уже было аннулировано 32 700 туров в Китай. В период с 24 января по 2 февраля в плановом порядке в Россию из Китая вернулись семь тысяч туристов. Ограничения по Италии вступили в силу с 27 февраля в соответствии с рекомендациями Ростуризма об угрозе безопасности.



Дмитрий Горин вице-президент АТОР На данный момент новые туры в Италию, Китай, Иран и Южную Корею не продаются. Мы будем возобновлять продажу туров после снятия рекомендации об угрозе безопасности.

На текущий момент в Италии находится шесть тысяч организованных туристов и 13 тысяч самостоятельных. С каждым днем количество вновь прибывших туристов сокращается.

Также Горин призвал не поддаваться панике и не спешить аннулировать туры на более поздние даты и туры в другие страны. "Поддаваясь паническим настроениям, туристы планируют аннулировать туры и по другим странам, кроме Италии, Южной Кореи, Китая и Ирана. Однако туры по всем остальным странам аннулируются только через штрафные санкции. Это существенные потери для туристов, и в летнем сезоне они не смогут повторно купить туры по такой же стоимости", – заключил Горин.

Новый коронавирус впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала COVID-19 чрезвычайной ситуацией. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. На 4 марта число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3 202 человека.