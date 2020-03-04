В АТОР рекомендовали туристам не спешить аннулировать туры из-за коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

АТОР рекомендует туристам не спешить аннулировать туры в Италию, Иран и Южную Корею, запланированные на апрель и более поздние даты. Об этом Москве 24 сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

"Мы понимаем обеспокоенность туристов в текущем моменте и предлагаем на ближайший месяц март воспользоваться правом аннуляции тура. Но по летним турам такие аннуляции преждевременны, – заявил Горин. – Период действия ограничения пока не определен, и если туристы будут возвращать туры на летний сезон (с 1 апреля), они могут существенно потерять в деньгах".

Горин отметил, что туры раннего бронирования продаются со скидками 20–40%. При повторном бронировании стоимость будет выше. Более того, влияние на цену турпакета окажет и курс евро. "При раннем бронировании туры покупались по курсу 69 рублей за один евро, сейчас курс в среднем составляет 74 рубля. Это курсовая потеря", – подчеркнул Горин.

Особенно в деньгах потеряют самостоятельные путешественники.



Дмитрий Горин вице-президент АТОР При отмене самостоятельно спланированного путешествия поставщики вправе удерживать штрафные санкции как по авиабилетам, так и по отелям. Самостоятельные туристы сейчас несут большие потери, чем организованные.

"За организованных туристов отвечают операторы, хотя они несут существенные убытки, так как им авиакомпании и отели деньги еще не возвращают", – добавил он.

На данный момент происходит возврат авиабилетов в Китай, Южную Корею и Иран. В АТОР сообщили, что по авиабилетам в Италию пока информации нет, необходимо уточнять ее напрямую в авиакомпаниях. Часть авиакомпаний уже довели до пассажиров эту информацию. Другие авиакомпаний из-за резкого падения спроса на перевозки в Италию сокращают количество рейсов в среднем на 30–40%.

Горин отметил, что рейсы сейчас осуществляют в плановом порядке, но необходимо отслеживать их статус. Из-за низкой загрузки авиакомпании могут объединять рейсы, предлагая пассажирам перебронирование на другой рейс в тот же день или на соседнюю дату.

Ограничения по поездкам в Италию вступили в силу с 27 февраля в соответствии с рекомендациями Ростуризма об угрозе безопасности. На данный момент новые туры в Италию, Китай, Иран и Южную Корею не продаются. В АТОР заявили, что продажа туров возобновится после снятия статуса угрозы безопасности.

"В случае действия этих ограничений туристические компании будут в соответствии со статьей 14 федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (№ 132) возмещать организованным туристам стоимость путешествий. Это не относится к самостоятельным путешествиям", – подчеркнул Горин.

Жириновский рассказал, сколько должна стоить маска в России

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позднее COVID-19 был признан ВОЗ чрезвычайной ситуацией. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию, Южную Корею и Иран. На 4 марта число зараженных по всему миру превысило 93 тысячи, умерли 3202 человека.