Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

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Число жертв коронавируса в Италии составило 3,4 тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррели.

За сутки число погибших от коронавируса в Италии увеличилось на 427 человек – до 3 405. Таким образом, по числу жертв Италия обошла Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали 3 245 человек.

Кроме того, за сутки в стране было выявлено рекордное число заболевших вирусом – 4,5 тысячи человек. Всего в Италии сейчас выявлено более 40 тысяч инфицированных, вылечились 4 440 человек.

С 13 марта пропуск через российскую границу граждан Италии временно приостановлен. Это касается тех, кто въезжает в РФ в целях обучения, осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

В Италии действует карантин по всей стране. Всем барам и ресторанам в Италии предписано закрываться в 18:00. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Кроме того, запрещены все церемонии, включая свадьбы и церковные службы, не работают и учреждения культуры.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.

Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, скончалось свыше 8 тысяч. Число заразившихся коронавирусом в России составляет 199 человек.

