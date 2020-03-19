Лор объяснил, почему стоит дышать носом в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врач-отоларинголог Алексей Кошелев в беседе с Москвой 24 рассказал, как правильно дышать во время пандемии коронавируса. Эксперт не рекомендует дышать ртом.
"Нормальный физиологический акт дыхания – это дыхание носом", – сказал он.
Ранее главный врач ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о соблюдении профилактических мероприятий в период распространения коронавируса.
Так, Зайцев посоветовал утром натощак закапывать противовирусные капли в нос и обрабатывать его оксолиновой мазью, а вечером промывать нос соляным раствором.
Для горла врач рекомендовал использовать настой календулы, который способен смягчить слизистую оболочку, а также полоскать горло антисептиками на водной основе.
Он посоветовал в период повышенной заболеваемости употреблять аскорбиновую кислоту и витамины С, D. Дома он рекомендовал поставить увлажнители воздуха, чаще мыть руки или пользоваться гелем на спиртовой основе.
Ранее сообщалось, что 52 случая коронавирусной инфекции зафиксировано в России за последние сутки.
Общее их число достигло 199. Из них 188 – у граждан РФ, 11 – у иностранцев. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано. На Москву приходится 12 новых пациентов, в Московской области их 5. Один случай выявили в Санкт-Петербурге.
Под медицинским наблюдением в целом по стране за истекший период 2020 года находился 62 541 человек. По состоянию на 18 марта под контролем остаются 22 178 человек.
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