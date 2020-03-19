Врач объяснила, почему важно высыпаться в период коронавируса

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Недостаточное количество сна снижает иммунитет, что особенно нежелательно в период пандемии коронавируса. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач – иммунолог-аллерголог Марина Аплетаева.
"Связано это с тем, что во время сна вырабатываются гормоноподобные вещества, которые обладают тем же физиологическим действием, что и гормоны. Все гормоны, вырабатываемые в нашем организме, защищают иммунную систему", – пояснила специалист.
Врач подчеркнула, что при соблюдении такого режима сна иммунитет начинает работать более активно.
Ранее врачи посоветовали есть меньше сладкого, соленого и маринадов и больше – овощей и круп. Это необходимо, чтобы не потерять форму, находясь в режиме самоизоляции во избежание распространения коронавируса, рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Специалист рекомендует сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и жирных сортов сыров из-за их калорийности и высокого содержания соли.
Вместо этого лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, кашам из не полностью обмолоченных круп, хлебу из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Диетолог также призывает обратить внимание на макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и различные бобовые.
По словам Стародубовой, необходимо соблюдать режим питания. Три основных приема пищи можно дополнять двумя небольшими перекусами и употреблять ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Кроме того, стоит питаться диетическими сортами мяса и птицы (цыпленком, кроликом, индейкой), молочными и кисломолочными продуктами пониженной жирности. Не менее одного-двух раз в неделю следует включать в рацион рыбу.
Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В мире заражено свыше 200 тысяч человек, выздоровело более 84 тысяч, умерло более восьми тысяч.
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