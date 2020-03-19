Врач объяснила, почему важно высыпаться в период коронавируса

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Недостаточное количество сна снижает иммунитет, что особенно нежелательно в период пандемии коронавируса. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила врач – иммунолог-аллерголог Марина Аплетаева.

"Связано это с тем, что во время сна вырабатываются гормоноподобные вещества, которые обладают тем же физиологическим действием, что и гормоны. Все гормоны, вырабатываемые в нашем организме, защищают иммунную систему", – пояснила специалист.





Марина Аплетаева врач –иммунолог-аллерголог Если мы ложимся до 00:00 часов, хотя бы в 23:30, а лучше в 23:00, спим 7-8 часов, то мы тем самым укрепляем иммунную систему. Это способствует образованию гормона, который вырабатывается только во время глубокого сна.

Врач подчеркнула, что при соблюдении такого режима сна иммунитет начинает работать более активно.

Ранее врачи посоветовали есть меньше сладкого, соленого и маринадов и больше – овощей и круп. Это необходимо, чтобы не потерять форму, находясь в режиме самоизоляции во избежание распространения коронавируса, рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист рекомендует сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и жирных сортов сыров из-за их калорийности и высокого содержания соли.

Вместо этого лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, кашам из не полностью обмолоченных круп, хлебу из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Диетолог также призывает обратить внимание на макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и различные бобовые.

По словам Стародубовой, необходимо соблюдать режим питания. Три основных приема пищи можно дополнять двумя небольшими перекусами и употреблять ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Кроме того, стоит питаться диетическими сортами мяса и птицы (цыпленком, кроликом, индейкой), молочными и кисломолочными продуктами пониженной жирности. Не менее одного-двух раз в неделю следует включать в рацион рыбу.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В мире заражено свыше 200 тысяч человек, выздоровело более 84 тысяч, умерло более восьми тысяч.