Москвичам рассказали о питании во время карантина

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Врачи советуют есть меньше сладкого, соленого и маринадов и больше – овощей и круп. Это необходимо, чтобы не потерять форму, находясь в режиме самоизоляции во избежание распространения коронавируса, рассказала главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Специалист рекомендует сократить потребление сладостей, кондитерских изделий, выпечки, продуктов из рафинированной муки и избегать употребления сладких напитков. То же касается колбас, копченостей и жирных сортов сыров из-за их калорийности и высокого содержания соли.

Вместо этого лучше отдать предпочтение продуктам из цельного зерна, кашам из не полностью обмолоченных круп, хлебу из цельнозерновой муки или с добавлением отрубей. Диетолог также призывает обратить внимание на макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и различные бобовые.

По словам Стародубовой, необходимо соблюдать режим питания. Три основных приема пищи можно дополнять двумя небольшими перекусами и употреблять ежедневно не менее 400 граммов овощей и фруктов без учета картофеля. Кроме того, стоит питаться диетическими сортами мяса и птицы (цыпленком, кроликом, индейкой), молочными и кисломолочными продуктам пониженной жирности. Не менее одного-двух раз в неделю следует включать в рацион рыбу.

Диетолог призвала придерживаться режима дня. Это поможет быстрее адаптироваться к переменам образа жизни и при этом сохранить хорошее самочувствие, объяснила она.

"Следите за тем, чтобы на сон приходилось не менее семи-восьми часов в день. Позаботьтесь об адекватной физической нагрузке в условиях домашнего пребывания. Для профилактики гиподинамии вполне подойдет три–четыре раза в день выполнять комплекс обычных общеукрепляющих упражнений продолжительностью 15–20 минут", – цитирует Стародубову Агентство "Москва".

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. В мире заражено более 179 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 7,4 тысячи скончалось.

В России зарегистрировано 114 больных коронавирусом. Десять из них заразились в стране, еще 104 случая – завозные.

Пятеро пациентов выздоровели, они выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без симптомов.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – запрет на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.