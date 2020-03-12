Москвичи, вернувшиеся из Европы, рассказали о карантине

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно указу мэра граждане, вернувшиеся из стран, которые входят в список государств с неблагополучной ситуацией из-за распространения вируса, должны самоизолироваться на 14 дней. Недавно вернувшиеся из Италии, Испании и Франции жители столицы в беседе с Москвой 24 рассказали, как проходят их дни на карантине.

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы/ТАСС

Алена прилетела из Пизы и до 16 марта находится на карантине. "Это была больше моя инициатива, хочется как-то обезопасить себя и окружающих", – рассказала москвичка.

Но, по словам Алены, на 14-дневную изоляцию она не жалуется.





Алена москвичка на карантине Я просто сама по себе такой человек, что из любой ситуации стараюсь найти какие-то плюсы. У меня ни разу в моей жизни не было больничных. Сейчас у меня появилась уйма времени, чтобы почитать книги, заняться английским, заняться генеральной уборкой, многим другим, но не думаю, что для этого располагают хорошие обстоятельства.

Эльвира недавно вернулась из Барселоны. Говорит, что на электронную почту пришло письмо от работодателя о том, что необходимо соблюдать постановление мэра и самоизолироваться на 14 дней.



Эльвира. Фото: предоставлено героиней материала

"Так как есть возможность работать удаленно, было разрешено работать из дома две недели. Продукты закупили по пути из аэропорта в первый день, пока их достаточно. Чувствуем себя хорошо, температуры нет. На горячей линии Минздрава сказали, что в случае повышения температуры нужно вызвать скорую и не заниматься самолечением, до этого не дошло", – поделилась собеседница Москвы 24.

Вера, которая прилетела транзитным рейсом Париж – Рига – Москва, самостоятельно ушла на карантин. "Продукты доставляют курьером, они пакеты за дверью оставляют, а вот мусор на горячей линии Минздрава разрешили выносить в масках, как и в магазин ходить", – сказала она.



Анна. Фото: предоставлено героиней материала

Заранее к карантину начала готовиться Анна – женщина несколько дней назад вместе с мужем вернулась из Италии.





Вера москвичка на карантине Попросили маму закупить нам продуктов и отвезти в квартиру. Чувствуем себя хорошо. Курьеров никто не отменял, поэтому никаких проблем не испытываем. Предупреждаем заранее, что мы на карантине, и просим оставлять все посылки в метре от дверей, а я выхожу забирать в маске.

Не унывает, сидя в изоляции, и Анна, прилетевшая из Милана. Говорит, что плюсов много. "Экономлю время на дорогу, нет риска подцепить что-то в транспорте", – пояснила женщина.

Она добавила, что ее муж из-за карантина начал работать удаленно. "Говорит, суперудобно. Меньше контактов, меньше отвлекающих моментов", – заключила собеседница Москвы 24.

Фото: предоставлено героиней материала

А вот Анастасии, которая летела транзитным рейсом из Италии через Москву, повезло чуть меньше. "По прилете в Москву измеряли температуру. Была 37. Из аэропорта забрали на карантин в Первую инфекционную, а оттуда отправили в "Городскую клиническую больницу № 40". Палаты на одного-двух человек. Телевизор в комнате. Выходить никуда нельзя, по звонку приносят все, что тебе необходимо", – рассказала Алена.

Женщина добавила, что кормят в больнице три раза в день, также есть два перекуса. "Два раза в день измеряют температуру и три-четыре раза за 14 дней карантина берут анализы на вирус", – пояснила она. Коронавирус у девушки пока не обнаружен.

В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с этим все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщить об этом на горячую линию. Кроме того, при ухудшении самочувствия нужно обратиться за медицинской помощью на дому.

Расширен список авиарейсов, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве

Особый режим ввели в образовательных учреждениях. Детей, которые вернулись из Китая, Ирана, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора, отправляют на домашнее обучение. Кроме того, во всех школах должны обеспечить ежедневное измерение температуры тела.

Также Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".

Илона Соболева, Анастасия Силенок