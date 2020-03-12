Москвичи, вернувшиеся из Европы, рассказали о карантине

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Согласно указу мэра граждане, вернувшиеся из стран, которые входят в список государств с неблагополучной ситуацией из-за распространения вируса, должны самоизолироваться на 14 дней. Недавно вернувшиеся из Италии, Испании и Франции жители столицы в беседе с Москвой 24 рассказали, как проходят их дни на карантине.
Алена прилетела из Пизы и до 16 марта находится на карантине. "Это была больше моя инициатива, хочется как-то обезопасить себя и окружающих", – рассказала москвичка.
Но, по словам Алены, на 14-дневную изоляцию она не жалуется.
Эльвира недавно вернулась из Барселоны. Говорит, что на электронную почту пришло письмо от работодателя о том, что необходимо соблюдать постановление мэра и самоизолироваться на 14 дней.
"Так как есть возможность работать удаленно, было разрешено работать из дома две недели. Продукты закупили по пути из аэропорта в первый день, пока их достаточно. Чувствуем себя хорошо, температуры нет. На горячей линии Минздрава сказали, что в случае повышения температуры нужно вызвать скорую и не заниматься самолечением, до этого не дошло", – поделилась собеседница Москвы 24.
Вера, которая прилетела транзитным рейсом Париж – Рига – Москва, самостоятельно ушла на карантин. "Продукты доставляют курьером, они пакеты за дверью оставляют, а вот мусор на горячей линии Минздрава разрешили выносить в масках, как и в магазин ходить", – сказала она.
Заранее к карантину начала готовиться Анна – женщина несколько дней назад вместе с мужем вернулась из Италии.
Не унывает, сидя в изоляции, и Анна, прилетевшая из Милана. Говорит, что плюсов много. "Экономлю время на дорогу, нет риска подцепить что-то в транспорте", – пояснила женщина.
Она добавила, что ее муж из-за карантина начал работать удаленно. "Говорит, суперудобно. Меньше контактов, меньше отвлекающих моментов", – заключила собеседница Москвы 24.
А вот Анастасии, которая летела транзитным рейсом из Италии через Москву, повезло чуть меньше. "По прилете в Москву измеряли температуру. Была 37. Из аэропорта забрали на карантин в Первую инфекционную, а оттуда отправили в "Городскую клиническую больницу № 40". Палаты на одного-двух человек. Телевизор в комнате. Выходить никуда нельзя, по звонку приносят все, что тебе необходимо", – рассказала Алена.
Женщина добавила, что кормят в больнице три раза в день, также есть два перекуса. "Два раза в день измеряют температуру и три-четыре раза за 14 дней карантина берут анализы на вирус", – пояснила она. Коронавирус у девушки пока не обнаружен.
В Москве с 5 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. В связи с этим все, кто вернулся из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, должны немедленно сообщить об этом на горячую линию. Кроме того, при ухудшении самочувствия нужно обратиться за медицинской помощью на дому.
Расширен список авиарейсов, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве
Особый режим ввели в образовательных учреждениях. Детей, которые вернулись из Китая, Ирана, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора, отправляют на домашнее обучение. Кроме того, во всех школах должны обеспечить ежедневное измерение температуры тела.
Также Собянин подписал указ, в соответствии с которым на территории Москвы отменили все массовые мероприятия, на которых ожидается участие более 5 тысяч человек. В связи с этим на все футбольные матчи, проходящие в столице, вход будет ограничен. Продажу билетов на матчи прекратили хоккейный ЦСКА и футбольный "Локомотив".
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