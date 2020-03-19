Оперштаб: причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

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Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования, сообщили в Оперативном штабе.

"Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб", – заявил главный патологоанатом Москвы, доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц.

Он уточнил, что речь идет о массивной двусторонней тромбоэмболии легочной артерии. "На момент смерти изменений в легких не было. Тяжелые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, церебровасулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца", – пояснил специалист.

79-летнюю женщину госпитализировали 13 марта. С 14 марта она проходила лечение в частной клинике, спустя два дня ее перевели в инфекционную больницу № 2. Результат анализа на коронавирус оказался положительным.

В связи с усилением дыхательной недостаточности она получала комплексную интенсивную терапию. В инфекционной больнице находилась в изолированном боксе.

В Москве умерла 79-летняя женщина с диагнозом "коронавирус"

Сообщалось, что смерть наступила из-за пневмонии на фоне сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, состояния после стентирования коронарных артерий, ишемической болезни сердца, атеросклероза коронарных сосудов, аорты, хронической легочной гипертензии, мочекаменной болезни, церебровасулярной болезни.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится.

Он добавил, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации с коронавирусом, и попросил россиян ответственно относиться к своему здоровью, максимально ограничить контакты с другими, а в случае проявления симптомов вызывать врача.

Владимир Путин призвал граждан не верить фейкам насчет коронавируса в РФ, заверив, что власти страны не скрывают сведения о масштабах распространения коронавируса.