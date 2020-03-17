Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Пациентов, сбежавших из медицинского комплекса в Коммунарке, нашли и доставили в медучреждение.

Как расказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, там они продолжат проходить лечение в соответствии со стандартом.

"Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих", – подчеркнула вице-мэр.

В ситуации, когда в городе существуют серьезные риски распространения заболевания и действует режим повышенной готовности, пребывание в больнице обязательно для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции, напомнила она. Оставаться в медучреждении нужно в течение 14 дней – это инкубационный период нового вируса.

Пациентов выписывают после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания. Таких в больнице в Коммунарке – более 50 человек. Они находились там после контакта с заболевшими.

Главврач медицинского комплекса Денис Проценко ранее прокомментировал побег одной из пациенток в Коммунарке. Он обратил внимание на то, что врачам приходится сталкиваться с несознательным поведением пациентов и непониманием серьезности ситуации. По факту самовольного ухода из стационара пациентки медики начали взаимодействовать с полицией.

В Домодедовской центральной городской больнице усилили охранно-пропускной режим после того, как оттуда сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Врачи предварительно диагностировали у мужчины ангину. Первой же ночью он сбежал из больницы, однако его вернули. Свой поступок горожанин объяснил тем, что хотел взять из дома необходимую одежду.

Сбежавшую с карантина в Петербурге Ильину выписали из больницы

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболели более 167,5 тысячи человек.

В России заразились 93 человека. 79 пациентов находятся в стационаре, четверо выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

С 18 марта до 1 мая временно будет ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно.

Государственные учреждения закрыты до 12 апреля. В школах организуют малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. Больницы Москвы временно недоступны для посещения.

Самоизолироваться на 14 дней должны будут граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.