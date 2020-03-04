В больнице Домодедова усилили режим после побега пациента с подозрением на коронавирус

18:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Домодедовской центральной городской больнице усилили охранно-пропускной режим после того, как оттуда сбежал пациент с подозрением на коронавирус.
"В ночь с 3 на 4 марта в Домодедовскую больницу был доставлен пассажир, прилетевший из Италии с признаками ангины. После госпитализации в инфекционное отделение пациент был осмотрен врачами, взяты анализы, в том числе на коронавирусную инфекцию", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы регионального Минздрава.
Известно, что врачи предварительно диагностировали у мужчины ангину. Первой же ночью пациент сбежал из больницы, однако был возвращен в учреждение в кратчайшие сроки.
Свой поступок гражданин объяснил тем, что хотел взять из дома необходимую ему одежду.
"В данный момент на территории больницы усилен охранно-пропускной режим с дополнительным привлечением сотрудников Росгвардии", – добавили в министерстве.
Ранее женщина с подозрением на уханьскую пневмонию сбежала из больницы в Севастополе. Решением суда пациентка должна находиться под карантином и сдавать анализы, однако она самовольно покинула медучреждение и сейчас находится в розыске.
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе
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