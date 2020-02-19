Главврача больницы в Санкт-Петербурге уволили после побега пациентов с карантина

19 февраля, 14:40
Фото: doctorpiter.ru
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга расторг трудовой договор с главврачом инфекционной больницы имени Боткина Алексеем Яковлевым. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Сегодня трудовой договор с Яковлевым расторгнут на основании пункта 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ", – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, больницу самовольно покинули четыре пациента, которых проверяли на коронавирус. Двое вернулись самостоятельно, дело одного рассматривается в суде 19 февраля, а четвертая пациентка вернулась в больницу принудительно.
Пациентка должна была находиться на карантине в течение 14 дней. Девушка прилетела из Китая в конце января, а через несколько дней сама обратилась к медикам, почувствовав признаки простуды. После этого ее направили по предписанию Роспотребнадзора на карантин.
Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.
Вспышка нового коронавируса была выявлена в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.
За пределами КНР случаи заражения зафиксировали в 25 странах, включая Россию. В РФ COVID-19 оказался у двоих граждан Китая, их болезнь протекала в легкой форме. На данный момент пациентов выписали.
По последним данным, число жертв коронавируса в Китае составило более 2 тысяч человек. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи граждан, выздоровели 14,3 тысячи человек.
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