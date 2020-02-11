Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

16:57

Жительнице Санкт-Петербурга грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Прибывшей из Китая жительнице Санкт-Петербурга грозит административный штраф за побег из инфекционной больницы, где она должна была находиться в карантинном боксе по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.

"Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила", – заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что в полицию было отправлено сообщение по данному делу с просьбой привлечь ее к административной ответственности. За несоблюдение санитарного законодательства ответственность предусмотрена по статье 19.5 КоАП.

Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.

Ранее местная интернет-газета сообщила о сбежавшей пациентке из больницы имени Боткина, которая должна была по правилам находиться там на карантине в течение 14 дней. Отмечалось, что она вернулась из Китая в конце января, а через несколько дней сама обратилась к медикам, почувствовав признаки простуды. После этого ее направили по предписанию Роспотребнадзора на карантин.

Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день от болезни скончалось более тысячи человек, заражено более 42,6 тысячи.

Россия в связи с распространением коронавируса ранее закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай. Данная мера не коснулась рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля.

Число инфицированных китайским коронавирусом превысило 42 тысячи

Читайте также

Сюжет: Коронавирус в Китае

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика