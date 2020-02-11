Жительнице Санкт-Петербурга грозит штраф за побег из карантина по коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Прибывшей из Китая жительнице Санкт-Петербурга грозит административный штраф за побег из инфекционной больницы, где она должна была находиться в карантинном боксе по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.
"Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила", – заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что в полицию было отправлено сообщение по данному делу с просьбой привлечь ее к административной ответственности. За несоблюдение санитарного законодательства ответственность предусмотрена по статье 19.5 КоАП.
Сама пациентка отметила, что в дальнейшем пребывании в больнице она не видела смысла, поскольку все анализы были в норме. Она уточнила, что сбежала из больницы имени Боткина 7 февраля, потому что возможности отказаться от госпитализации ей никто не предоставил.
Ранее местная интернет-газета сообщила о сбежавшей пациентке из больницы имени Боткина, которая должна была по правилам находиться там на карантине в течение 14 дней. Отмечалось, что она вернулась из Китая в конце января, а через несколько дней сама обратилась к медикам, почувствовав признаки простуды. После этого ее направили по предписанию Роспотребнадзора на карантин.
Впервые о новой форме пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV, стало известно в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. По состоянию на сегодняшний день от болезни скончалось более тысячи человек, заражено более 42,6 тысячи.
Россия в связи с распространением коронавируса ранее закрыла все регулярные рейсы российских авиакомпаний в Китай. Данная мера не коснулась рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Выполнение чартерных рейсов прекратится 14 февраля.
Число инфицированных китайским коронавирусом превысило 42 тысячи
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