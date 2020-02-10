Суд арестовал одного из участников пранка про коронавирус в метро

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Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца Кароматулло Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро имитирует симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта", – сказала судья Наталья Журавлева.

Ранее полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении участников розыгрыша по статье "Хулиганство".

В Московском метрополитене ранее обратили внимание полиции на увеличившееся количество роликов по теме коронавируса, которые снимаются в подземке. Помимо уже упомянутого, широкое распространение получило видео, на котором видно двух мужчин в защитных костюмах. Их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор.

По данным на утро 10 февраля, коронавирусом 2019-nCoV из Китая заразилось более 40 тысяч человек, преимущественно в КНР. Более того, количество погибших от новой формы пневмонии почти достигло тысячи человек.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Правительство России включило новый вирус в перечень опасных заболеваний.

