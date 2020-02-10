Полиция задержала одного из участников пранка про коронавирус в вагоне метро

13:34
Фото: телеграм-канал "Московские новости"
Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро имитирует симптомы заражения коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
"Столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, когда 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров", – объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении участников розыгрыша было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". В настоящий момент представители правоохранительных органов ведут розыск пранкеров.
В Московском метрополитене ранее обратили внимание полиции на увеличившееся количество роликов по теме коронавируса, которые снимаются в подземке. Помимо уже упомянутого, широкое распространение получило видео, на котором видно двух мужчин в защитных костюмах. Их появление паники не вызвало, поскольку с ними был оператор.
По данным на утро 10 февраля, коронавирусом 2019-nCoV из Китая заразилось более 40 тысяч человек, преимущественно в КНР. Более того, количество погибших от новой формы пневмонии почти достигло тысячи человек.
Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года.
Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
Кто и как зарабатывает на коронавирусе
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