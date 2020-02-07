Метро пожалуется в полицию из-за видео с людьми в костюмах биозащиты

Фото: телеграм-канал “Метро Москвы”

Московский метрополитен планирует обратиться в полицию из-за пранков, которые снимают неизвестные на тему коронавируса. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

"Увидели тут несколько пранков на тему коронавируса в московском метро. На наш взгляд, это не шутки, а обыкновенное хулиганство. В ближайшее время направим обращение в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать хулиганов", – говорится в сообщении.

В некоторых соцсетях и СМИ ранее появились сообщения о том, что на станции "Александровский сад" в вагон зашли люди в костюмах биозащиты, а также семь человек с кашлем, "внешним видом напоминающих жителей Китая", на которых были надеты защитные маски. Люди в защитной одежде желтого цвета провели их по составу и вывели на следующей станции.

Эксперты ранее рассказали, что иммунитета к коронавирусу у россиян быть не может, поскольку он является новой инфекцией. Однако с помощью системы мониторинга можно будет узнать, как организм человека реагирует на вирус, после чего станет возможным планирование защиты населения от него. Введение мониторинга по всей стране намерены завершить во второй половине текущего года.

Ранее в Китае начали тестировать препарат от коронавируса, однако даты, когда препарат начнут использовать, пока нет.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончались 636 человек, количество зараженных в Китае превысило 31 тысячу граждан.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, Кремль усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.