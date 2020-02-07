Коронавирус могут внести в систему мониторинга иммунитета россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Коронавирус могут включить в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета "Монитор-Био". Пока инициатива находится на стадии разработки, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Отмечается, что в пилотном режиме система уже внедрена в ряде регионов, в частности в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Новосибирской области и в Крыму.

В базе мониторинга – свыше 20 заболеваний, среди которых краснуха, туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и прочее. С помощью подобной системы можно контролировать уровень сопротивляемости россиян тем или иным инфекциям, а также корректировать Национальный календарь профилактических прививок. Кроме того, это позволяет более точно ставить сроки и обозначать географию вакцинации.

Включение в систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета 2019-nCoV позволит выяснить наличие у жителей страны защитной реакции организма на новый тип пневмонии.

По мнению экспертов, иммунитета к коронавирусу у россиян быть не может, поскольку он является новой инфекцией. Однако с помощью системы мониторинга можно будет узнать, как организм человека реагирует на вирус, после чего станет возможным планирование защиты населения от него. Введение мониторинга по всей стране намерены завершить во второй половине текущего года.

Ранее в Китае начали тестировать препарат от коронавируса, однако даты, когда препарат начнут использовать, пока нет.

Первые сообщения о вспышке нового типа пневмонии стали приходить из китайского Уханя в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончались 636 человека, количество зараженных в Китае превысило 31 тысячу граждан.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России Кремль усилил меры предосторожности. В частности, начали проверять всех посетителей мероприятий. Появилась новая процедура – человек с тепловизором в руках замеряет температуру тела пришедшего.