Военные в Армении присоединились к протестам из-за делимитации границы

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Армянские военнослужащие-контрактники присоединились к акциям протеста в селе Киранц Тавушской области, призванным остановить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на общественную инициативу "Тавуш во имя родины".

Протестующие опубликовали в социальных сетях видео, на котором заметно, что в акциях принимают участие люди в военной форме.

"Продолжается борьба против лжи и фальши во имя истины и справедливости", – говорится в сообщении общественной инициативы.

В Минобороны Армении предупредили военнослужащих об ответственности за участие в протестах. В ведомстве добавили, что принимают меры после появления в сети видео с контрактниками.

Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения.

Пашинян заявил, что российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как там проведут делимитацию и последующую демаркацию границ Армении и Азербайджана.