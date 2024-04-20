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Российские пограничные посты будут выведены из приграничной зоны Тавушской области после того, как там проведут делимитацию и последующую демаркацию границ Армении и Азербайджана. Об этом сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он напомнил, что российские посты появились в Тавуше по одной причине, однако сейчас ситуация существенно изменилась.

"Это значит, что у нас нет линии соприкосновения, у нас есть граница, а граница – это знак мира. Это будет означать, что пограничники Армении и Азербайджана будут сотрудничать друг с другом и смогут самостоятельно охранять границу", – сказал Пашинян.

Накануне сообщалось, что Баку и Ереван договорились завершить согласование проекта о деятельности комиссий по делимитации границ до 1 июля 2024 года. Стороны решили, что в процессе будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения.

Международный эксперт Александр Артамонов заявлял, что Ереван может пойти по сценарию "майдана", так как страну активно "накачивают" французскими деньгами. Он добавил, что Москва не может держаться за Армению, если та не отвечает взаимностью.