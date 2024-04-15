МИД Азербайджана заявил, что Баку вернул Еревану всех задержанных военных

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Азербайджан вернул Армении всех задержанных военнослужащих, кроме тех, кто совершил тяжкие преступления. Об этом заявил заместитель азербайджанского министра иностранных дел Эльнур Мамедов в ходе выступления на слушаниях в Международном уголовном суде (МУС) ООН.

"Остальные все еще находятся в тюрьме за совершение тяжких преступлений, включая пытки и убийство, а также по обвинению в военных преступлениях, терроризме и сепаратизме", – цитирует его РИА Новости.

Он сказал, что обвинения Армении в насильственном выселении армян и в аресте военных не имеют ничего общего с расовой дискриминацией.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать работу по достижению мирного соглашения. Это произошло 17 февраля на встрече в Мюнхене.



Позднее посол РФ в Ереване Сергей Копыркин сказал, что наблюдательные посты российских пограничников размещены вдоль границы Армении и Азербайджана по личной просьбе Пашиняна.