Франция отозвала посла из Азербайджана для консультаций

Фото: 123RF/alexmama

Франция отозвала для консультаций посла в Азербайджане из-за продолжающихся действий Баку, которые наносят урон отношениям двух стран. Об этом со ссылкой на французский МИД сообщает РИА Новости.

В министерстве рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон во вторник провел встречу с послом республики в Азербайджане. Французский лидер заявил, что сожалеет из-за действий Азербайджана, и выразил желание, чтобы азербайджанская сторона прояснила свои намерения.

В заявлении МИД также указано, что Париж выступает за нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, учитывая нормы международного права и соблюдая принцип территориальной целостности обоих государств.

До этого стало известно, что власти Баку приглашали представителей Парижа посодействовать в расследовании действий французской агентурной сети, которая осуществляла противоправную деятельность в Азербайджане, однако ответа от властей Франции так и не поступило. Французской стороне была направлена нота с изложением фактов, улик и доказательств, имеющихся в распоряжении азербайджанского МИД.

