МИД Азербайджана не получил ответа от Парижа по французской агентурной сети в Баку

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Власти Баку приглашали представителей Парижа посодействовать в расследовании действий французской агентурной сети, которая осуществляла противоправную деятельность в Азербайджане, однако ответа от властей Франции так и не поступило. Об этом сообщил глава МИД республики Джейхун Байрамов. Его комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Французской стороне была направлена нота с изложением фактов, улик и доказательств, имеющихся в нашем распоряжении", – подчеркнул он.

Ранее полиция Молдавии раскрыла якобы контролируемую Россией агентурную сеть. Так, сотрудник молдавской полиции внедрился в группу под прикрытием и узнал, что ее членам якобы обещали до 10 000 долларов за дестабилизацию ситуации в Молдавии во время протестов.



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