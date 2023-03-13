Глава полиции Молдавии заявил о раскрытии "пророссийской агентурной сети"

Фото: AP/TAСС/Aurel Obreja

Полиция Молдавии раскрыла агентурную сеть, якобы контролируемую Россией, которая проводила деятельность по дестабилизации страны. Об этом со ссылкой на главу генерального комиссариата полиции Виорела Чернэуцану сообщает Spiegel.

Представитель полиции заявляет, что члены агентурной сети прибыли из России в Молдавию с целью "ослабить местное прозападное правительство". Чернэуцану сообщает, что сотрудник молдавской полиции внедрился в группу под прикрытием и узнал, что ее членам якобы обещали до 10 000 долларов за дестабилизацию Молдавии во время протестов.

При этом, утверждает представитель полиции, всего было организовано десять групп численность от пяти до десяти человек. По словам Чернэуцану, каждый из них проходил специальную подготовку.

Ранее сообщалось, что на акции протеста в Кишиневе произошли столкновения полиции с митингующими.

Завершился антиправительственный митинг относительно мирно. Полиция задержала порядка 50 человек. Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству до понедельника оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

Митинг в столице Молдавии завершился

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