Митинг в столице Молдавии завершился

Митинг в центре Кишинева завершился относительно мирно. Полиция задержала порядка 50 человек. Протестующие приняли резолюцию с требованием к правительству до понедельника оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

Документ передали властям депутаты оппозиционной партии. Остальных митингующих не пропустили к административным зданиям. Правоохранители заранее выставили там посты. В итоге колонна манифестантов прорвала один из полицейских кордонов и направилась к центральной площади и дому правительства.

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