Женщина упала под поезд на станции метро "Белорусская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина упала под поезд и выжила на станции "Белорусская" Кольцевой линии столичного метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"Под прибывающий поезд упала женщина, ее оперативно достали, она жива", – пояснил собеседник информагентства, отметив, что пострадавшая пожаловалась только на боль в ноге после инцидента.

В настоящее время пассажирке оказывают помощь врачи. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

Ранее в воскресенье столичный Дептранс в своем телеграм-канале сообщал о задержках поездов на Кольцевой линии метро из-за человека на путях. Спустя примерно 20 минут после этого движение было введено в график.

До этого, 9 марта, на станции метро "Киевская" мужчина 1961 года рождения толкнул под прибывающий поезд 15-летнего подростка. Молодой человек выжил. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело.



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