15:47 (обновлено 03.03.2023 16:06)Транспорт
Сбой произошел на Замоскворецкой линии столичного метро
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Интервалы движения поездов были временно увеличены на участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщалось в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На центральном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – уточнили в ведомстве.
В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.
Ранее сообщалось, что на Кольцевой линии столичного метро не было движения поездов по часовой стрелке из-за упавшего на пути человека. В департаменте призывали пассажиров пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, и радиальными линиями.
Позже появилась информация, что упавший мужчина остался жив. Его доставили в больницу для оказания медпомощи.
На Кольцевой линии метро увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке
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