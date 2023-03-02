Движение на Кольцевой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено и введено в график после инцидента с упавшим на пути человеком. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение на Кольцевой линии (5) осуществляется в соответствии с графиком", – говорится в сообщении.

По данным Москвы 24, упавший на пути мужчина остался жив. Его госпитализировали.

Как сообщалось ранее, движение на Кольцевой линии по часовой стрелке было приостановлено из-за человека на путях. В департаменте призвали пассажиров пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, и радиальными линиями.

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