На Кольцевой линии метро нет движения поездов по часовой стрелке

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На Кольцевой линии московского метро нет движения поездов по часовой стрелке из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Кольцевой линии (5) нет движения поездов по часовой стрелке из-за человека на путях", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали пассажиров пользоваться поездами, следующими против часовой стрелки, и радиальными линиями.

Ранее движение приостанавливали на Таганско-Краснопресненской линии метро от "Беговой" до "Спартака" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

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