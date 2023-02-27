Движения поездов нет на юго-западе Сокольнической линии метро из-за задымления

Фото: Москва 24

Задымление произошло на станции метро "Спортивная" Сокольнической линии метро, в связи с чем на юго-западе Сокольнической линии метро было остановлено движение поездов, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На Сокольнической линии нет движения поездов от "Парка культуры" до "Университета", – уточнили в ведомстве.

По информации Дептранса, в обратном направлении поезда следуют, но с увеличенными интервалами.

Источник РИА Новости в экстренных службах Москвы сообщил о задымлении на станции "Спортивная" из-за замыкания проводки без возгорания. В настоящее время людей выводят со станции на поверхность.

Очевидец инцидента рассказал Москве 24, что на станции прозвучал хлопок, после которого повалил едкий черный дым. По мнению пассажира, полиция оперативно отреагировала на инцидент, оперативно началась эвакуация. Он также добавил, что о возможных пострадавших ему не известно.

Позже в Дептрансе Москвы сообщили, что станция "Спортивная" временно закрыта для пассажиров. Поезда, следующие из центра, проезжают платформу без остановки.

"Возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал. На месте работают оперативные службы и МЧС", – добавили в ведомстве.

Ранее в Дептрансе сообщили, что на семи станциях столичного метро завершился ремонт путевых стен. Речь идет о станциях "Таганская", "Спортивная", "Водный стадион", "Речной вокзал", "Волгоградский проспект", "Молодежная" и "Новые Черемушки".



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