Ремонт путевых стен завершили на семи станциях Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты завершили ремонт путевых стен на семи станциях столичного метро, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Наше метро – уникальный объект, и мы всеми силами сохраняем его архитектурное наследие, внимательно следим за порядком и чистотой. Недавно закончили ремонт путевых стен на семи станциях. В ходе работ обновили инженерные коммуникации, которые "спрятаны" за стенами", – сказал он.

Ликсутов уточнил, что речь идет о станциях "Таганская", "Спортивная", "Водный стадион", "Речной вокзал", "Волгоградский проспект", "Молодежная" и "Новые Черемушки". По его словам, в ремонтных работах использовались новые износостойкие материалы, внешне не отличающиеся от старых. Всего специалисты заменили более 9 тысяч квадратных метров облицовки, что превышает площадь футбольного поля. Также рабочие восстановили своды над платформами.

"Работы проводились ночью, чтобы не мешать пассажирам. Мы бережно очистили все оригинальные декоративные элементы станций, чтобы они и дальше радовали пассажиров своей красотой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на "Таганской" были отреставрированы металлические панно на тему освоения космоса, на "Волгоградском проспекте" – панно, посвященные битве под Сталинградом.

Ранее сообщалось, что в 2023 году планируется открытие крупнейшего в Москве электродепо – "Нижегородское". На территории объекта расположится 53 здания. Над его строительством работают почти 2 тысячи человек.

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