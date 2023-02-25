На автовокзалах Москвы появились новые информационные плакаты для пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Дептранса

Более 900 новых информационных плакатов установили для пассажиров на всех автостанциях и автовокзалах Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что все плакаты и стикеры выполнены в едином стиле московского транспорта. Размещенные на них сообщения стали заметнее, доступнее и понятнее. Так, информация доносится до пассажиров в нескольких форматах: самое главное выделяется с помощью короткого и ясного текста, а рисунки и графические обозначения помогают интуитивно понять смысл сообщения.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что столичные власти продолжают повышать комфорт поездок в городском транспорте, выполняя поручение Сергея Собянина.

"Сегодня для пассажиров всех автовокзалов доступно более 900 новых плакатов и наклеек, где выделена самая важная информация. Объявления в транспорте стали заметнее, а фирменная графика и рисунки доносят самое важное коротко и понятно", – добавил он.

Ранее Ликсутов сообщил, что все автостанции и автовокзалы столицы оборудовали специальными звуковыми маяками для навигации маломобильных пассажиров. По словам заммэра, громкость воспроизведения информации подстраивается автоматически в зависимости от окружающего шума.

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