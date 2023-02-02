Автостанции и автовокзалы Москвы оборудовали звуковыми маяками для маломобильных граждан

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Все автостанции и автовокзалы столицы оборудовали специальными звуковыми маяками для навигации маломобильных пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы повышаем доступность городского транспорта и инфраструктуры для пассажиров. Недавно на всех автовокзалах столицы установили звуковые маячки-информаторы – они позволяют ориентироваться слабовидящим и незрячим людям. Громкость воспроизведения подстраивается автоматически в зависимости от окружающего шума", – отметил Ликсутов.

Еще на автостанциях и автовокзалах города есть низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы, лифты и подъемники. Они каждый день облегчают поездки по городу маломобильных пассажиров.

При необходимости сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров могут помочь в передвижении по автостанциям и автовокзалам. Для этого необходимо оставить заявку на сайте или в приложении "Метро Москвы".

Ранее стало известно, что около станции метро "Красногвардейская" появится одноименная автостанция. Металлические конструкции здания готовы на 95%. Новую автостанцию оборудуют комфортными зонами ожидания, кафе и камерами хранения.



"Мой район. Обратная связь": реконструкция автостанции "Красногвардейская"

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